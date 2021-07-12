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108'i yerel 118 pozitif vaka

"Toplam 24.741 test yapıldı, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlandı,50 kişi taburcu edildi"

12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:37
108'i yerel 118 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.741 olup, 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış,50 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır. 36  kişi Lefkoşa, 53  kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1

Girne

Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1

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Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2

İskele

Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1

Güzelyurt

Zümrütköy-1 Lefke Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1

12 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.741 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 Yerel Vaka Sayısı: 108 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.621. 722 Toplam Vaka Sayısı: 9184 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8120  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1028 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 880 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4797 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 941 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2866 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 23.649

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