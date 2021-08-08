banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
105'i yerel 128 pozitif vaka
105'i yerel 128 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
banner376
Flaş Haber
105'i yerel 128 pozitif vaka
Kapat

105'i yerel 128 pozitif vaka

′′ Toplam 10,534 test yapıldı. 105'i yerel olan 128 pozitif vaka vardı. 130 kişi taburcu edildi."

08 Ağustos 2021 Pazar 19:24
105'i yerel 128 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10,534.. 105 ' si yerel 128 pozitif vaka çıktı. 130 kişi taburcu edildi.

Yurt dışından 3 kişi havadan, 1 kişi deniz yoluyla yurdumuza geldi. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 105 kişi yerel vakalar.

39 kişi Lefkoşa ' dan, 38 kişi Girne ' den, 25 kişi Gazimağusa ' dan ve 3 kişi İskele bölgesinden.

Davaların bölgeye göre kırılımı

Lefkoşa

Central Lefkoşa-4/ Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Near East Boulevard-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne

Central Girne-14/ Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Lower Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Upper Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3

Gazimağusa

Central Gazimağusa-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Village- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5

İskele

Central İskele-2/ Sınırüstü-1

8 Ağustos 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekilde:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10,534

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Yurtdışından Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 19

banner341
Yerel vaka sayısı: 105

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 130

Bugünkü Hasta Sayısı:

Toplam Yapılan Test Sayısı: 2,077,026

Toplam vaka sayısı: 12,575

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 10,956

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 1,577

Pandemi Merkezinde Hasta Sayısı: 54

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1,428

Sınavı Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 7

Bugün Ülke genelinde İdare Edilen Aşı Miktarı: 811

Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar

Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 387

Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 412

Güvende kalın genel resim

Takip edilen bileklik sayısı: 2,702

Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 33,485

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Erenköy Direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir”
Özersay: “Erenköy Direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir”
Üstel: “Tüm aşılar salgına karşı en büyük kalkan“
Üstel: “Tüm aşılar salgına karşı en büyük kalkan“
Tarım Bakanı Çavuşoğlu Erenköy Direnişi mesajı yayınladı
Tarım Bakanı Çavuşoğlu Erenköy Direnişi mesajı yayınladı
Çakıcı, elektriğe zam yerine vergide reforma gidilmesi çağrısında bulundu
Çakıcı, elektriğe zam yerine vergide reforma gidilmesi çağrısında bulundu
Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Oktay, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı
Oktay, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı
“Fethinin 450. Yılında Kıbrıs” uluslararası sempozyumu yapıldı
“Fethinin 450. Yılında Kıbrıs” uluslararası sempozyumu yapıldı
Erenköy direnişi…
Erenköy direnişi…
TDP Gençlik Örgütü’nde Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa getirildi
TDP Gençlik Örgütü’nde Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa getirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim