105'i yerel 128 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10,534.. 105 ' si yerel 128 pozitif vaka çıktı. 130 kişi taburcu edildi.

Yurt dışından 3 kişi havadan, 1 kişi deniz yoluyla yurdumuza geldi. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 105 kişi yerel vakalar.

39 kişi Lefkoşa ' dan, 38 kişi Girne ' den, 25 kişi Gazimağusa ' dan ve 3 kişi İskele bölgesinden.

Davaların bölgeye göre kırılımı

Lefkoşa

Central Lefkoşa-4/ Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Near East Boulevard-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne

Central Girne-14/ Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Lower Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Upper Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3

Gazimağusa

Central Gazimağusa-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Village- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5

İskele

Central İskele-2/ Sınırüstü-1

8 Ağustos 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekilde:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10,534

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Yurtdışından Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel vaka sayısı: 105

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 130

Bugünkü Hasta Sayısı:

Toplam Yapılan Test Sayısı: 2,077,026

Toplam vaka sayısı: 12,575

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 10,956

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 1,577

Pandemi Merkezinde Hasta Sayısı: 54

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1,428

Sınavı Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Toplam Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 7

Bugün Ülke genelinde İdare Edilen Aşı Miktarı: 811

Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar

Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 387

Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 412

Güvende kalın genel resim

Takip edilen bileklik sayısı: 2,702

Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 33,485