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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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105'i yerel 116 pozitif vaka
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105'i yerel 116 pozitif vaka

"Toplam 20.029 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:51
105'i yerel 116 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.029  olup, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 73  kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105' i kişi ise yerel vakadır. 35 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne

Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5

Gazimağusa

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Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1 ,

İskele

Mehmetçik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1

Lefke

Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1

14 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.029  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 Yerel Vaka Sayısı: 105 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73  Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786 Toplam Vaka Sayısı: 9404  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66     Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4849 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590

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