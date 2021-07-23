104'ü yerel 135 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.285 olup, 104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 104 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1

Girne

Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1

İskele

Mehmetçik-1/ Ziyamet-1

Güzelyurt

Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1

Lefke

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

23 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 104

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391

Toplam Vaka Sayısı: 10.438

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 653

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868