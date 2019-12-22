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100.000 Euro nakit parayı çalıp kaçtılar

Hile ile hırsızlık..

100.000 Euro nakit parayı çalıp kaçtılar

Hile ile hırsızlık..

22 Aralık 2019 Pazar 12:30
100.000 Euro nakit parayı çalıp kaçtılar

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21.12.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet Niziplioğlu isimli döviz ofisine giden iki erkek şahıs, Türk Lirası olarak karşılığını getireceklerini belirtikten sonra, döviz bürosu sahibi tarafından hazırlanan 100.000 Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı, döviz bürosu sahibinin boşluğundan faydalanıp kendi tasarruflarında bulunan çantadan çıkardıkları ve üzerinde 500 Euro ve alt kısımlarında beyaz kağıtların bulunduğu destelerin yerleştirildiği aynı tipteki zarf ile değiştirdikten sonra, paranın karşılığını getirmek vaadiyle olay yerinden ayrılmışlardır.

Döviz bürosu sahibinin olayı fark etmesi üzerine saat 13:00 sıralarında olayı polisin bilgisine getirmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu olaya methaldar şahısların N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) olduğunu ve aynı gün saat 12:00’de Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş-Çıkış kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Niziplioğlu Döviz
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