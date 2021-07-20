100'ü yerel 118 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7292 olup, 100'ü yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 56 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Yenikent-2 / K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1/ Dumlupınar-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 21 / Çatalköy-4 / Alsancak-18 / Esentepe-4 / Karaoğlanoğlu-3 / Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Lapta-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Maraş-4/ Tuzla-1/ Sakarya-4 / Tirmen-1/ Çatalköy-1/ Yeniboğaziçi-3 / Baykal-1/ Pile-1

İskele

Kaplıca-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-3 / Yukarı Bostancı-1

20 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7292

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.757.185

Toplam Vaka Sayısı: 10.098

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8794

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1019

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 391

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 416

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2151

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.010