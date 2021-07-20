100'ü yerel 118 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7292 olup, 100'ü yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 56 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-3 / Yenikent-2 / K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1/ Dumlupınar-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 21 / Çatalköy-4 / Alsancak-18 / Esentepe-4 / Karaoğlanoğlu-3 / Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Lapta-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Maraş-4/ Tuzla-1/ Sakarya-4 / Tirmen-1/ Çatalköy-1/ Yeniboğaziçi-3 / Baykal-1/ Pile-1
İskele
Kaplıca-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez- 2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-3 / Yukarı Bostancı-1
20 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7292
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.757.185
Toplam Vaka Sayısı: 10.098
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8794
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1019
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 391
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 416
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2151
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.010