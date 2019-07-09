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100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alınacak

100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alınacak

09 Temmuz 2019 Salı 12:47
100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alınacak

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

,Bakanlar Kurulu, ülkedeki trafik ve asayiş sorunu ile sınır kapılarındaki sıkıntıları göz önünde bulundurarak, 100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alınması kararı aldı.

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Bakanlar Kurulu, mevcut sivil hizmet görevlilerinin çalışma şartlarında da iyileştirme yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sivil  hizmet  görevlilerine,  bu aydan itibaren, aldıklarına ek yüzde 15 vardiya tahsisatı almaları yönünde karar üretti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası basına, alınan kararları açıkladı.

Özersay, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının 2010 yılı öncesi borçlar için Kıb-Tek ile mahsuplaştığını, DAÜ ile devlet arasındaki mali konularda mutabakat sağlandığını, Ercan’daki 50 Suriye vatandaşının Türkiye'ye iadesi için uzlaşıya varıldığını, ayrıca cep telefonlarının iki tarafta da çalışabilmesi için Bakanlar Kurulunun kendi üzerine düşeni yaptığını bildirdi.

Son Güncelleme: 09.07.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar KuruluPolis Alımı Kktc
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