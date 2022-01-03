banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Seçmen sayısı netleşiyor
Seçmen sayısı netleşiyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
banner404

“100 Objede Türk-islam Bilim Tarihi Sergisi” 28 Şubat’a kadar devam edecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor. 

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:15
“100 Objede Türk-islam Bilim Tarihi Sergisi” 28 Şubat’a kadar devam edecek

Lefkoşa Bedesten’de 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

Türk İslam tarihinde yapılmış matematik, fizik, astronomi, sosyoloji, mühendislik ve tıp alanlarında yapılmış çalışmalar eserlerin yer aldığı sergi kapsamında planlanmış etkinlikler de cumartesine kadar devam edecek. 

banner341
Etkinlikler çerçevesinde Hollanda’dan gelecek Prof.Dr. Jan. Hogendijk ve ekibi ‘Türk İslam Bilim Tarihi’ hakkında seminerler verecek ve sergide yer alan önemli icatlarla ilgili atölyeler düzenleyecek. 

Seminerler ada genelinde yer alan tüm Türk Maarif Kolejleri’nde, Final ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacak. Bu etkinlik Perşembe günü Merit Hotel-Lefkoşa’da düzenlenecek seminer ve atölyelerle genel izleyiciye de ulaşacak.

banner360
Son Güncelleme: 03.01.2022 14:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim