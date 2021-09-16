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100 Bin Adet Antijen Ve 150 Bin Adet Pcr Test Kiti Alınacak

Bakanlar Kurulu, yaklaşık 5 milyon TL karşılığında, 100 bin adet Antijen test kiti ve 150 bin adet PCR test kiti ve setlerinin, Maliye Bakanlığı 2021 Mali Bütçesi altında yer alan ve TC yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Corona Virüsü ile Mücadele Giderlerine Katkı Projesi” hesabına mahsuben temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:00
100 Bin Adet Antijen Ve 150 Bin Adet Pcr Test Kiti Alınacak

15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum ile sektör taramalarının kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereksinim duyulan 100 bin adet Antijen test kiti ve 150 bin adet PCR test kiti ve setlerinin ivedilikle temini gerektiği belirtildi.

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Kararda, KDV dahil toplam 4 milyon 947 bin TL karşılığında alınacak test kitlerinin, Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran tarihli kararı ile “Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde, Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin 4’üncü maddesi uyarınca, TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 12:23
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