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10 yerel vaka, 51 taburcu
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10 yerel vaka, 51 taburcu

"Toplam 9153 test yapıldı, 10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi"

21 Haziran 2021 Pazartesi 19:10
10 yerel vaka, 51 taburcu
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153  olup, 10 yerel  pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1

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Girne

Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2

Gazimağusa

Karakol Bölgesi- 3

21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  Yerel Vaka Sayısı: 10 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51  Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352 Toplam Vaka Sayısı: 7773 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24      Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213

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Son Güncelleme: 21.06.2021 19:19
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