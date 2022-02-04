10 üründe tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Daire’nin basın bildirisine göre, 28 Ocak ile 3 Şubat arasında ithal edilen meyve ve sebzeden alınan 42 numunenin 8’inde, yerli üretim sebzeden de alınan 18 numunenin 2’sinde limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler imha veya menşeine iade edildi.
Yerli üretim sebzeden alınan 18 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domates numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi; Koruçam sakinlerinden Burak Sadrazam’a ait kapya biber numunesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı söz konusu ürün imha edilecek.