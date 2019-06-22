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10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali başladı

10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali başladı

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali başladı

10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı.

10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali,  Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibi, Şili, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği, Ankara – Fomget,  Slovekya, Makedonya temsilcileri ile bölge dernek ve turistik tesislerinin katılımıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej ile başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kortejin ardından, festivalin açılışını, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 39. Tümen Komutanı Coşkun Kaya, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan , Girne Kaymakamı Sinan Güneş , Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ gerçekleştirdi.

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Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hazırladığı Kıbrıs Evi sergisi ziyaretinden sonra gerçekleşen açılış konuşmalarının ardından Ertan Derya ve Örge konserleri yer aldı.

Açılış saatinde başka bir programı olan Başbakan Ersin Tatar  da ilerleyen saatlerde festivali ziyaret etti.

Festival bugün halk dansları gösterisi ve Grup Otantik gösterisiyle devam edecek.

Son Güncelleme: 22.06.2019 15:34
Anahtar Kelimeler:
Lapta Turizm Festivali
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