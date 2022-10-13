10 UBP örgüt başkanlarından ilçeye muhtıra

10 UBP ÖRGÜT BAŞKANLARINDAN İLÇEYE MUHTIRA

Ergün Yahat

25 Aralık günü yapılacak olan yerel seçimlerinde hükümetin büyük ortağı UBP 'de adayların belirlemesi konusunda yaşanan sıkıntılar partiye tepkileri arttırmaya devam ediyor.

Bir çok bölgede olduğu gibi Belediye Meclis üyeleri adaylarını örgüt başkanlarının belirlemesi konusunda yapılan uygulamaya Mehmetçik belediyesine bağlı 10 köyden örgüt başkanları uygulamanın yanlış olduğu gerekÇesi ile İskele ilçe başkanlığına verdikleri dilekçede gerek başkan gerekse meclis üyeleri adaylarını bağlı bulunan belde parti üyelerinin belirlenmesini istediler.