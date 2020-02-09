10 Şubat 2020 Pazartesi Gündemi

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslar yapmak ve Londra’da yaşam süren Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere Londra’ya gidiyor. Tatar, saat 04.10’da KKTC’den ayrılacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplanıyor. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - 10.00)

Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

YDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Enver Öztürk, beraberindeki bir heyetle gideceği Anayasa Mahkemesi’nde örtülü ödenekle ilgili dava açacak ardından basın açıklaması yapacak. (11.00)

Meclis Genel Kurulu toplantısından sonra, Meclis Hukuk Komitesi ile parti başkanları temsilcileri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı, Anayasa değişiklikleri konusunda toplantı yapılacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile ARTTERAPİ Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı”nda 30 çocuk tarafından üretilen eserlerin yer aldığı “Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi” Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak. (17.00)

UBP Lefkoşa İlçesi yetkilileri, Demokrat Parti Lefkoşa İlçesini ziyaret edecek. (DP Lefkoşa İlçe Binası - 18.00)

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