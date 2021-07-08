banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç kaza!
Kapat

10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak

Bitkisel üretim yapan 5 bin 203 üretici, arıcılık yapan 210 üretici ve 355 balıkçı desteklendi

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:30
10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgın döneminden olumsuz etkilendiği değerlendirilen bitkisel ürün üreticilerine, balıkçılara ve arıcılara 10 milyon TL finansal destek sağlanması amacıyla geri ödemesiz (hibe) destek programı planlandığını duyurdu. 
Salgın Destek Projesi kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda, bitkisel üretim yapan 5 bin 203 üretici, arıcılık yapan 210 üretici ve 355 balıkçı desteklendi.  
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması dahilinde, salgın döneminin olumsuz koşullarından etkilendiği değerlendirilen bitkisel üretim yapan üreticiler, arıcılık yapan üreticiler ve balıkçılarımıza destek olunması amacı ile Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 10 milyon Türk Liralık kaynak ayrıldı.  
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, destek ödemelerinde üst limit 6 bin TL olarak belirlenirken, destek miktarlarının üreticilere yarından itibaren ulaştırılacağı belirtildi. 

banner341
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı kayıtları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, üreticilerin alacağı destek hesaplanarak, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinde olduğu gibi KOOP Merkez Bankası ve Ziraat Bankası kanalları ile üreticilere ulaştırılacak. 
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
“Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti, salgın döneminde yine üreticimize elini uzatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay’ a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

 

banner360
Son Güncelleme: 08.07.2021 14:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İnönü şehitleri anılacak
İnönü şehitleri anılacak
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor
Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”
Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim