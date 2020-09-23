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10 Günde 3 binin üzerinde mekan denetlendi

 İçişleri Bakanlığı İlçe Emniyet Kurulları’nın, 10-20 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede gece ve gündüz periyotlarında, kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere; marketler, bet ofisleri, restoranlar, spor salonları, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotografçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptığını belirtti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
10 Günde 3 binin üzerinde mekan denetlendi
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 İçişleri Bakanlığı İlçe Emniyet Kurulları’nın, 10-20 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede gece ve gündüz periyotlarında, kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere; marketler, bet ofisleri, restoranlar, spor salonları, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotografçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptığını belirtti.
Bakanlık açıklamasına göre İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinasyonuyla kaymakamlık personeli, polis teşkilatı ve belediyelerden oluşan ekiplerle gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor.
İlçe Emniyet Kurullarının raporlarına göre 10-20 Eylül tarihleri arasında bu kapsamda toplam 3,165 mekanda denetim yapıldı.

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BAYBARS, İLÇE EMNİYET KURULLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, denetleme çalışmalarında özveriyle çalışan paydaşlara ve bu denetimlerde yoğun olarak görev yükünü üstlenen polis, belediye personeline ve tüm İlçe Emniyet Kurulu paydaşlarına yönelik teşekkür mesajı yayımladı. 
Baybars, teşekkür mesajında şunları kaydetti:
“Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında, halk sağlığının korunması için ilk günden itibaren büyük bir özveri ile çalışan İlçe Emniyet Kurullarımız, 6 ilçede, 10-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Polis Teşkilatımız, Belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Temel Sağlık Dairesi ve Çalışma Daire’mizin değerli personelleriyle koordine içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 3,165 iş yerini denetlemiştir. Bu denetimlerde, yoğunluklu olarak görev yükünü üstlenen başta Polis Teşkilatımız ve Belediyelerimiz olmak üzere emek koyan tüm İlçe Emniyet Kurulu paydaşlarına, şahsım ve Bakanlığım adına teşşekkür ederim. Denetimlerimiz her gün alınan kararlar doğrultusunda devam etmektedir”.
 

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Son Güncelleme: 23.09.2020 13:07
Anahtar Kelimeler:
DenetimCovid19
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