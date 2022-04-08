banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
10 gramı 200 dolar!
Enflasyonda rekor kırdılar!
Yoğun bakımda 'eylem' kararı!
Erhürman: Hükümet, yaptığı hatalarla memleketi darmadağın ediyor
Pilli:''Kan temel yaşam kaynağıdır,sürekli ihyiyaç duyulan birşeydir''
banner405
Flaş Haber
10 gramı 200 dolar!
Kapat

10 gramı 200 dolar!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı F.A.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 13:37
10 gramı 200 dolar!

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı F.A.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

banner341
Polis, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.03.2022 tarihinde 15:00 - 15:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Zanlı-1 F.A.F'nin (E-23) Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 8 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup Zanlı-1 tutuklandığını anlattı.

Polis, akabinde Zanlı-1’den yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Mağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Zanlı-2 M.M.S.A.M'den (E-21) 200 Amerikan Doları karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikat devam ettiğini söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımda 'eylem' kararı!
Yoğun bakımda 'eylem' kararı!
Erhürman: Hükümet, yaptığı hatalarla memleketi darmadağın ediyor
Erhürman: Hükümet, yaptığı hatalarla memleketi darmadağın ediyor
Pilli:''Kan temel yaşam kaynağıdır,sürekli ihyiyaç duyulan birşeydir''
Pilli:''Kan temel yaşam kaynağıdır,sürekli ihyiyaç duyulan birşeydir''
Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı
Nuland ‘hata’ dedi, Tatar ‘doğru siyasetin meyvesi’ yorumunu yaptı
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
ELEKTRİK YOK… ARABANIN ÇAKMAKLIĞIYLA RAHAT NEFES ALABİLİYOR
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
Berova:''Bu konuda niyetimiz kesindir!''
Töre:Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemeli
Töre:Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemeli
İzber Tarman hayatını kaybetti
İzber Tarman hayatını kaybetti
Dolar 14,78 Liradan, Sterlin 19,29 liradan işlem görüyor
Dolar 14,78 Liradan, Sterlin 19,29 liradan işlem görüyor
Cübbeli'den olay çıkış
Cübbeli'den olay çıkış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim