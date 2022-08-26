10 Belediyenin Tüzel Kişiliği Korunacak, Yeni Tüzel Kişiliğe Sahip 8 Belediye Kurulacak

Mevcut tüzel kişilikleri ve hukuki varlıkları korunan belediyeler Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi, Lefke Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi olarak belirlendi

Yeni tüzel kişiliğe sahip belediyeler ise Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lapta – Alsancak - Çamlıbel Belediyesi, Erenköy - Karpaz Belediyesi, Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Gönyeli - Alayköy Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi oldu

Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile mevcut 10 belediyenin tüzel kişiliği ve hukuki varlığı korunurken, 18 belediyenin ise tüzel kişiliği ve hukuki varlığı ortadan kaldırılacak ve iki veya daha fazlası birleştirilerek yeni tüzel kişiliğe sahip 8 belediye kurulacak.

Meclis Genel Kurulu’nun çarşamba günkü oturumunda görüşülen ve 17 saat süren toplantının ardından perşembe sabah oy çokluğu ile onaylanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa, mevcut belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırlarının yeniden düzenliyor.

Yasa ile belediye sayısı 28'den 18’e düşürülürken, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bütçeleri tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak ve personeli, taşınır ve taşınmaz malları, tüm borç, alacak, hak ve yükümlülükleri tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyeye intikal edecek.

- Yerel yönetimler yeniden şekillendi

Meclis'te muhalefetin ret oyuna karşılık hükümeti oluşturan üç partinin milletvekillerinin oylarıyla onaylanan yasa ile, KKTC'de yerel yönetimler yeniden şekillenirken belediyelere bağlı köylerde de bazı değişiklikler olacak.

Yasaya göre en fazla köyü barındıran belediyeler 22'şer köyün bağlandığı belediyeler İskele, Lefke, Değirmenlik-Akıncılar belediyeleri...

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy'ün bağlı olacağı belediye ise "Mesarya Belediyesi" olarak isimlendirildi.

- Personelin aktarılması

Yasada yer alan geçici 1’inci maddeye göre, tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin personeli, birleştirme sonucu yeni oluşturulan belediyeye yasal tüm hak ve menfaatleri korunarak aynı statüde aktarılacak.

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin asıl ve sürekli kadrolarında görev yapan personelin intibak işlemleri, İntibak Komisyonu tarafından yapılacak. İntibak Komisyonu, Yerel Yönetimler Müdürü, Personel Dairesi temsilcisi, intibakı yapılacak personelin intibak ettirileceği belediyenin başkanı, intibakı yapılacak personelin intibak ettirileceği belediyenin meclisini temsilen bir temsilci ve intibakı yapılacak personelin üyesi olduğu sendikanın bir temsilcisinden oluşacak.

Birleştirme sonucu tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyelerde personelin intibakı, en kıdemliden başlamak üzere aynı sınıf, aynı derece ve aynı kadroya yapılacak. Kıdem, intibakı yapılacak personelin halen tutmakta olduğu kadroya atandığı tarih dikkate alınacak. Birden fazla kişinin aynı durumda olması halinde kıdem, bir önceki kadroya atandıkları tarihe göre belirlenecek. Eşitliğin bozulmaması halinde ise kıdemin belirlenmesine ilişkin kriter, mevcut kurallar göz önünde bulundurularak İntibak Komisyonu tarafından belirlenecek.

Kadro yetersizliği nedeniyle intibakı yapılamayan sürekli personel ise kadro fazlası olarak atanacak ve kadrosunun kendisine kazandırmış olduğu tüm haklardan aynen yararlanmaya devam edecek.

- Toplu İş Sözleşmeleri

Birleştirilen belediyelerde, Yasa’da yer alan Geçici 4’üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yetkili sendikanın yeniden belirlenerek yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlaması gerekiyor. Ancak, birleştirilen belediyelerde yeni yapılacak Toplu İş Sözleşmelerinde, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Toplu İş Sözleşmelerindeki haklar geriye götürülemeyecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan Belediyelerin Toplu İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasının kuralları uyarınca yenisi yapılıncaya kadar aynen devam edecek. Birleştirme sonucu yeni oluşturulan belediye, Toplu İş Sözleşmelerinde işveren taraf olacak ve tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan mükellefiyetlerini devralacak.

Yasaya göre, 18 belediye ve bağlı yerleşim yerleri şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi (9 köy)- Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet.

Gazimağusa Belediyesi (4 köy)- Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka.

Girne Belediyesi (9 köy)- Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu,

Güzelyurt Belediyesi (14 köy)- Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı.

İskele Belediyesi (22 köy)- Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca.

Lefke Belediyesi (22 köy)- Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy.

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi (22 köy)- Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale.

Lapta - Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (20 köy)- Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka.

Erenköy - Karpaz Belediyesi (14 köy)- Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz.

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi (10 köy)- Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan.

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi (16 köy)- Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere.

Mesarya Belediyesi (9 köy)- Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy.

Gönyeli - Alayköy Belediyesi (7 köy)- Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere.

Yeniboğaziçi Belediyesi (8 köy)- Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi (6 köy)- Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli.

Dikmen Belediyesi (13 köy)- Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek.

Tatlısu Belediyesi (1 köy)- Tatlısu.

Beyarmudu Belediyesi (7 köy)- Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik.