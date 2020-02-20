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10'ar aya mahkum edildiler

10'ar aya mahkum edildiler

20 Şubat 2020 Perşembe 14:50
10'ar aya mahkum edildiler
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de Ekim 2019 tarihinde meydana gelen  Dükkân açma ve hırsızlık meselesinden tutuklanıp yargılanan sanıklar İlyas Ulaş ve Metin Tarım Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanarak suçlu bulunup mahkum edildiler.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen davada sanıklar mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu karar ile 10 ay hapis cezasına mahkûm edildiler. Mahkeme heyeti kararda sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddiyetine ve gittikçe yaygınlaşan suç türü oluşuna dikkati çekerek bu tür suçlara ağır ve caydırıcı ceza verilmesi gerektiğine değinerek sanıklar aleyhine ve lehine olan olguları değerlendirdikten sonra 10 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını açıkladılar.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas UlaşMetin Tarım
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