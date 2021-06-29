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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı…

Gazimağusa ve Girne’de tören düzenlenecek..

29 Haziran 2021 Salı 10:15
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı…
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Türkiye’de, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Perşembe günü Gazimağusa’da Zafer Anıtı  ve Girne’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 09.00’da başlayacak törende protokol sırasına göre çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan bir subayın konuşmasıyla tamamlanacak.

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GİRNE’DEKİ TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Perşembe günü Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 10:39
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