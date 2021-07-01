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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni saat 09.00’da başladı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı
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Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, TC Lefkoşa Büyük Elçiliği adına Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Gazimağusa Deniz Komunatı Deniz Alb. Meriç Katipoğlu,  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Siyasi parti temsilcileri, Üniversite Temsilcileri, Muharip Dernekler ve Vakıf, Dernek, Okul Temsilcileri ve Yöneticileri Zafer Anıtı’na çelenk koydular.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildikten sonra Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Deniz Tğm. Abdurrahim Çavuşoğlu konuşmasını gerçekleştirdi.

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ÇAVUŞOĞLU

“ Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu denizciliğin Türkün milli ülküsü olarak düşünmeli ve bunu az zamanda başarmalıyız. Direktifinin doğrultusunda ulusal denizciliğimizi ülkemiz ve milletimizin gelişmesi ve refahı için çok ileri düzeylere ulaştırmalıyız. Ümidimiz gelecek yıllarda KKTC Denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosu, modern işlek limanları ve teknolojinin imkânlarını kullanabilen tersaneleriyle daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır.

Türk ulusu adına kıyılarımızda hakkımızı koruyan uluslararası denizlerde ve limanlarda Türk bayrağını dalgalandıran Türk denizcileri, ekonomimize, sanayimize ve vatan savunmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşayacaktır. “diyerek sözlerini tamamladı, daha sonra ise tören sona erdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı
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