1. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de...

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON), yerli ve yabancı kısa filmleri tanıtmak, aynı zamanda sektöre ilgi duyan gençlere ışık tutmak amacıyla 11 Eylül’de "1. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenliyor.
Festival, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 17:00 - 21:00 saatleri arasında yer alacak.
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay tarafından yapılan açıklamada, “Filmi, 15 dakika ile sınırlı olan kısa filmcilerin festivalde yer alabilmesi için başvurularını www.filmfreeway.com internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurular ücretsiz olup, festivale tüm halkımız davetlidir” denildi.
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON), yerli ve yabancı kısa filmleri tanıtmak, aynı zamanda sektöre ilgi duyan gençlere ışık tutmak amacıyla 11 Eylül’de "1. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenliyor.