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1 saat asansörde mahsur kaldı

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:03
1 saat asansörde mahsur kaldı

1 saat asansörde mahsur kaldı

 ( 27-11-2021 MHA……). Lefkoşada iş yeri sahibi Bahar Deniz Güzellik salonu sekreteri olan A.U bugün yaklaşık olarak bir saat asansör içerisinde mahsur kaldı .

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Lefkoşada Kermiya bölgesinde iş yerinin bulunduğu apartmanın asansörünün arızalanması sonucu A.U isimli kadın yaklaşık olarak asansör içerisinde bir saat kurtarılmayı bekledi.

İş sahibi sekreterinin nerede olduğunu bakmak için etrafı aradığında ise asansörden ses geldiğini duyarak hemen asansörü açmaya çalıştı ancak arızalanan asansörden kadını çıkarmayı başaramayınca etraftan yardım isteyerek kadını uzun uğraşlar sonucu asansörden çıkarta bildiler olay yerine gelen ambulans ile de kadın Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Panik ve korku yaşayan kadın yaklaşık 2 saat hastahanede kaldıktan sonra taburcu edildi .(MHA)

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