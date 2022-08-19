1 Milyon TL’lik ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti

KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, biletin Devlet Piyangosu’nun Girne gezici bayi Mehmet Bağseven tarafından satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 28 Ağustos'ta gerçekleşeceği belirtildi.

28 Ağustos tarihinde yapılacak çekilişte ikramiye 5 yüz Bin TL olarak belirlendi; çekiliş biletleri 19 Ağustos tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

“Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız”

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği belirtildi.

Biletlerin ayrıca resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması gerektiği vurgulandı.