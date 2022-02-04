1 kişi vefat etti, 543 vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 15 bin 591 test sonucunda 543 pozitif vakaya rastlandı. Covid-19’a bağlı olarak 1 kişi daha vefat ederken, 642 kişi iyileşip taburcu edildi.
Vakalardan 226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi ise Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.
Tedavisi devam eden 5 bin 275 vakadan 72’si Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda bulunuyor.
4 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 543
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948
Toplam Vaka Sayısı: 57.581
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5191
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3774
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122188