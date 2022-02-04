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1 kişi vefat etti, 543 vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte 15 bin 591 test yapıldı, 543 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 642 kişi ise taburcu edildi.

04 Şubat 2022 Cuma 19:00
1 kişi vefat etti, 543 vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 15 bin 591 test sonucunda 543 pozitif vakaya rastlandı. Covid-19’a bağlı olarak 1 kişi daha vefat ederken, 642 kişi iyileşip taburcu edildi.
Vakalardan 226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147  kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi ise Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.
Tedavisi devam eden 5 bin 275 vakadan 72’si Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda bulunuyor.
4 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543  
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Yerel Vaka Sayısı: 543      
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948  
Toplam Vaka Sayısı: 57.581       
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132       

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72   
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5191     
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11     
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531   
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432  
Güvende Kal Genel tablo 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3774         
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122188
 

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Son Güncelleme: 04.02.2022 19:40
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