1 kişi vefat etti, 543 vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 15 bin 591 test sonucunda 543 pozitif vakaya rastlandı. Covid-19’a bağlı olarak 1 kişi daha vefat ederken, 642 kişi iyileşip taburcu edildi.

Vakalardan 226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi ise Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 5 bin 275 vakadan 72’si Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda bulunuyor.

4 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 543

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948

Toplam Vaka Sayısı: 57.581

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5191Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3774Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122188