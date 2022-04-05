1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakaların bölgelere dağılımı; 284 kişi Lefkoşa, 112 Girne, 94 Gazimağusa, 38 Güzelyurt, 22 İskele, 10 kişi Lefke olarak gerçekleşti.
5 Nisan 2022 CoVid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12,841
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560
Bugün Yitirilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6,477,742
Toplam Vaka Sayısı: 88,433
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6,705
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı: 6,651
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 611