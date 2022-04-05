1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakaların bölgelere dağılımı; 284 kişi Lefkoşa, 112 Girne, 94 Gazimağusa, 38 Güzelyurt, 22 İskele, 10 kişi Lefke olarak gerçekleşti.

5 Nisan 2022 CoVid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12,841

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560

Bugün Yitirilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6,477,742



Toplam Vaka Sayısı: 88,433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81,504

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6,705



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6,651

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 611