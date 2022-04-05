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1 kişi hayatını kaybetti
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1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte CoVid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 bin 841 test yapılarak 560 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

05 Nisan 2022 Salı 19:00
1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakaların bölgelere dağılımı; 284 kişi Lefkoşa, 112 Girne, 94 Gazimağusa, 38 Güzelyurt, 22 İskele, 10 kişi Lefke olarak gerçekleşti. 

5 Nisan 2022 CoVid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12,841 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560      

Bugün Yitirilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6,477,742   
      
Toplam Vaka Sayısı: 88,433           

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81,504           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6,705  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6,651  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 611  

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Son Güncelleme: 05.04.2022 20:16
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