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1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de son 24 saatte 21.145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 19:15
1 kişi hayatını kaybetti

Son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 204’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 178 vaka Lefkoşa, 153 vaka Girne, 53 vaka Gazimağusa, 23 vaka Güzelyurt, 10 vaka İskele, 7 vaka Lefke bölgesinden.

12 Mart 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:

Toplam Vaka Sayısı: 73.009       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627  

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197 

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Son Güncelleme: 12.03.2022 19:22
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