1 kişi hayatını kaybetti

Son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 204’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 178 vaka Lefkoşa, 153 vaka Girne, 53 vaka Gazimağusa, 23 vaka Güzelyurt, 10 vaka İskele, 7 vaka Lefke bölgesinden.
12 Mart 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:
Toplam Vaka Sayısı: 73.009
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197