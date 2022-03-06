banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sistem çöktü veliler şaşkın!
Sistem çöktü veliler şaşkın!
Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı
Kuaförler Birliği'nden açıklama
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Olgun Amcaoğlu'nun acı günü
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Takla atan araçta 1 kişi...
banner404

1 kişi hayatını kaybetti

Covid-19 nedeniyle 1 kisinin yasamini yitirdigi son 24 saatte yapilan toplam 20 bin 559 test sonucu 315 pozitif vaka saptandi, 452 kisi taburcu edildi.

06 Mart 2022 Pazar 19:00
1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, vakalardan 151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke bölgesinden olduğu belirlendi.

6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 315      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503 
      
Toplam Vaka Sayısı: 70.176       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374     

banner341
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2237        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133982 "

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2022 22:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sistem çöktü veliler şaşkın!
Sistem çöktü veliler şaşkın!
Ataoğlu: “DP’nin en büyük gücü, kadınlarımız ve yaptıkları çalışmalardır”
Ataoğlu: “DP’nin en büyük gücü, kadınlarımız ve yaptıkları çalışmalardır”
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı
Kuaförler Birliği: Özel sektörün kalkınması için destekleyici ekonomik paketler açıklamalı
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Tatar: “Güvenli sürüş için üzerimize düşen görev ne ise yapacağız”
Tatar: “Güvenli sürüş için üzerimize düşen görev ne ise yapacağız”
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi
Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda emekçi kadınları ziyaret etti
Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda emekçi kadınları ziyaret etti
Sevecen, dayanıklı ve soğukkanlı: Sister Firdevs
Sevecen, dayanıklı ve soğukkanlı: Sister Firdevs

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim