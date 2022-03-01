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1 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANLIĞI BUGÜN 14 BİN 924 COVID 29 TESTİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

01 Mart 2022 Salı 18:45
1 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANLIĞI BUGÜN 14 BİN 924 COVID 29 TESTİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

TEDAVİSİ TAMAMLANAN 335 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 14 bin 924 olduğunu, 476 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavisi tamamlanan 335 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yeni saptanan vakalardan 208’inin Lefkoşa, 118’inin Girne, 86’sının Gazimağusa, 29’unun Güzelyurt, 25’inin İskele ve 10’unun da Lefke bölgesinden olduğu yer aldı.

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Bugün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 897 bin 350’ye, vaka sayısı 68 bin 741’e, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 64 bin 423’e yükseldi.

Halen tedavisi süren 2 bin 124 kişi bulunuyor. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 47, karantinadaki vaka sayısının 4 bin 72, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Bugün 1660 kişiye daha aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 225 kişiye bileklik takıldı, 405 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayısı 3060, takibi sonlandırılanlar ise 132 bin 259’a yükseldi.

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Son Güncelleme: 01.03.2022 18:50
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