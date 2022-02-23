1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 200’ü Lefkoşa, 96’sı Girne, 158’i Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 30’u İskele ve 12’si Lefke bölgesinden.

23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 13.982

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 518

Ülke dışından gelen vaka sayısı : Yok

Yerel vaka sayısı: 518

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 391

Bugün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.780.185

Toplam vaka sayısı: 66.150

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.818

4 BİN 145 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



Covid-19’la ilgili diğer rakamlar şu şekilde:Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4145Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38Karantinadaki vaka sayısı : 4100Toplam kaybedilen hasta sayısı: 189Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı : 1458SON 24 SAATTE 414 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şu şekilde:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

TAKİP EDİLEN BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 226

Güvende kal genel tablosu şöyle:

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106.”