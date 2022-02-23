1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 200’ü Lefkoşa, 96’sı Girne, 158’i Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 30’u İskele ve 12’si Lefke bölgesinden.
23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün yapılan test sayısı: 13.982
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 518
Ülke dışından gelen vaka sayısı : Yok
Yerel vaka sayısı: 518
İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 391
Bugün kaybedilen hasta: 1
Yapılan toplam test sayısı: 5.780.185
Toplam vaka sayısı: 66.150
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.818
4 BİN 145 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4145
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38
Karantinadaki vaka sayısı : 4100
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 189
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı : 1458
SON 24 SAATTE 414 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şu şekilde:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
TAKİP EDİLEN BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 226
Güvende kal genel tablosu şöyle:
“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106.”