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1 kişi hayatını kaybetti

Covid-19’dan  bir can kaybının olduğu KKTC’de  bugün  13 bin 982 testte 518 pozitif vaka tespit edildi, 391 kişi  taburcu oldu.

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:30
1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 200’ü Lefkoşa, 96’sı Girne, 158’i Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 30’u İskele ve 12’si Lefke bölgesinden. 
23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün yapılan test sayısı: 13.982
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 518 
Ülke dışından gelen vaka sayısı :  Yok
Yerel vaka sayısı: 518
İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 391
Bugün kaybedilen hasta: 1
Yapılan toplam test sayısı: 5.780.185
Toplam vaka sayısı: 66.150
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.818
4 BİN 145 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

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Covid-19’la ilgili diğer rakamlar şu şekilde:
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4145 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38
Karantinadaki vaka sayısı : 4100
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 189
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı : 1458    
SON 24 SAATTE 414 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şu şekilde:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409   
TAKİP EDİLEN BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 226
Güvende kal genel tablosu şöyle:

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106.”

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Son Güncelleme: 23.02.2022 20:54
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