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1 kişi hayatını kaybetti

19 Kasım 2021 Cuma 20:15
1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de koronavirüsten bir can kaybı daha yaşandı,  toplam can kaybı 94’e yükseldi.

 Sağlık Bakanlığı,  son 24 saat içerisinde toplam 19 bin 816 test sonucunda  197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin  hayatını kaybettiğini,  113 kişinin  taburcu edildiğini açıkladı.

 Pozitif vakalardan 4’ü yurt dışından ülkeye gelenlerden, 51’i gözetim altında tutulan temaslılardan, 197’si ise  yerelden oluşuyor.

 Vakaların 83’ü Lefkoşa, 62’si Girne, 40’ı  Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt ve  8’i  İskele bölgesinden.

Ülke genelinde bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı ise  5 bin 258

19 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.816 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51 

Yerel Vaka Sayısı: 197 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 113 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.874.938

Toplam Vaka Sayısı: 25.764

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.359 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2313

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2226 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 94

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5258 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 592  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7107

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.190

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Son Güncelleme: 19.11.2021 20:21
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