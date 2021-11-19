1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de koronavirüsten bir can kaybı daha yaşandı, toplam can kaybı 94’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde toplam 19 bin 816 test sonucunda 197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 113 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 4’ü yurt dışından ülkeye gelenlerden, 51’i gözetim altında tutulan temaslılardan, 197’si ise yerelden oluşuyor.

Vakaların 83’ü Lefkoşa, 62’si Girne, 40’ı Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt ve 8’i İskele bölgesinden.

Ülke genelinde bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı ise 5 bin 258

19 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.816

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 197

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 113

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.874.938

Toplam Vaka Sayısı: 25.764

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.359

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2313

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2226

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 94

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5258

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 592

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7107

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.190