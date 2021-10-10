banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
Gönyeli'de ev yangını
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Meclisi yarın toplanıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak
Toza dikkat!
banner376
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 18 bin 61 testle 65 vakaya rastlandığını açıkladı. Yerel vakaların 11' Lefkoşa, 12'si Girne, 18'i Gazimağusa, 8'i İskele'den.

10 Ekim 2021 Pazar 18:45
1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 18 bin 61 testle 65 vakaya rastlandığını açıkladı. Yerel vakaların 11' Lefkoşa, 12'si Girne, 18'i Gazimağusa, 8'i İskele'den.

banner341
1 kişinin yurt dışından geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.


10 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 
"Bugün Yapılan Test Sayısı 18.061. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15. Yerel Vaka Sayısı: 49. iyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.114.827. Toplam Vaka Sayısı: 20.296. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.294. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 921. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 866. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83.  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 476. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 712. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6687 . Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.270"

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2021 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa yeni bir mekana kavuştu
Lefkoşa yeni bir mekana kavuştu
Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Klasik Otomobil Buluşması'na katıldı
Evren: “UBP, 46 yıldır ülkemizin en örgütlü ve en güçlü kitle partisidir”
Evren: “UBP, 46 yıldır ülkemizin en örgütlü ve en güçlü kitle partisidir”
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemiz sürecek”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemiz sürecek”
KTGB: “Sırada kim var?”
KTGB: “Sırada kim var?”
CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”
CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”
Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı “KKTC’nin Kraliçe'nin Baton Yarışı'na dahil edilmemesini kınadı
Cumhurbaşkanlığı “KKTC’nin Kraliçe'nin Baton Yarışı'na dahil edilmemesini kınadı
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim