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1 kişi hayatını kaybetti

02 Ekim 2021 Cumartesi 19:00
1 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLERİN SAYISI 80’E YÜKSELDİ

Koronavirüsten bugün bir can kaybı daha oldu; 19 bin 845 test sonucu 87 pozitif vaka saptandı. 75 kişi taburcu edildi.

Bugünkü can kaybıyla birlikte, KKTC’de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı Mart 2020’den bu yana ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki koronavirüsle ilgili gelişmeleri açıkladı.

Buna göre toplam 19 bin 845 test yapıldı, 63'ü yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 2’sinin yurt dışından geldiği, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 63 kişinin ise yerel vaka olduğu duyuruldu.

Yerel vakalardan 29’u Lefkoşa, 19’u Girne, 10’u Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si Güzelyurt bölgesinden olduğu açıklandı.

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TOPLAM TEST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Genel tabloya göre, ülkede koronavirüs vakalarını saptamaya yönelik yapılan test sayısı 2 milyon 963 bin 826’ya; toplam vaka sayısı 19 bin 700’e, hastalığı geçirip iyileşenlerin sayısı 18 bin 748’e yükseldi.

TEDAVİSİ SÜREN 874 KİŞİDEN 5’İ YOĞUN BAKIMDA

Tedavisi devam eden vaka sayısının 874 olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 54 kişi Pandemi Merkezi’nde, 815 kişi merkezi karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunuyor.

Ülke genelinde bugün 184 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 532 bilek takılırken, 684 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 8 bin 9’a, takibi sonlandırılanların sayısı da 58 bin 800’e ulaştı.

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Son Güncelleme: 02.10.2021 19:08
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