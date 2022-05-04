1 kişi hayatını kaybetti

Vakaların 31'i Lefkoşa, 4'ü Girne, 10'u Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt'tan.

4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;"Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218.Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137. Toplam Vaka Sayısı: 93.849. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6. Karantinadaki Vaka Sayısı : 816. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1"