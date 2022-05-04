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1 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 1 kişinin Covid 19'dan öldüğü bugün yapılan 14 bin 218 testle 49 vaka saptandı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:15
1 kişi hayatını kaybetti

Vakaların 31'i Lefkoşa, 4'ü Girne, 10'u Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt'tan.

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4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218.Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137. Toplam Vaka Sayısı: 93.849. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6. Karantinadaki Vaka Sayısı : 816. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1"

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Son Güncelleme: 04.05.2022 21:20
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