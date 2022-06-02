1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te kutlandı

Her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Çocuk Günü” Değirmenlik Belediyesi’nin sekizinci kez gerçekleştirdiği etkinlikle kutlandı.
Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, saat 18.00’de Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki kortejle başlayan etkinlik, Değirmenlik düğün salonunda devam etti.
-Karavezirler tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
Değirmenlik Belediyesi’nin 8’incisini düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katkı koyan herkese teşekkür eden Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bölgeyi daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.
Karavezirler, tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.