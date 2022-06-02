1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te kutlandı

Her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Çocuk Günü” Değirmenlik Belediyesi’nin sekizinci kez gerçekleştirdiği etkinlikle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, saat 18.00’de Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki kortejle başlayan etkinlik, Değirmenlik düğün salonunda devam etti.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı şenliği, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, Belediye Meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar da izledi.

-Karavezirler tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

Değirmenlik Belediyesi’nin 8’incisini düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katkı koyan herkese teşekkür eden Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bölgeyi daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Karavezirler, tüm çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.