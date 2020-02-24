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1 haftada 71 trafik kazası!

Toplam hasar miktarı 492 bin 263 TL..

1 haftada 71 trafik kazası!

Toplam hasar miktarı 492 bin 263 TL..

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:41
1 haftada 71 trafik kazası!
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Kazaların 24’ü yaralanma ve 47’si hasar ile sonuçlandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, kazalarda toplam hasar miktarının 492 Bin 263TL olduğu belirtildi.
Açıklamada, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (19), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (14) ve diğer etkenler (11) olarak belirlendi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 26; Gazimağusa:14; Girne: 15; Güzelyurt: 10; İskele: 6” 

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Öteyandan, 17-23 Şubat tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6465 araç sürücüsü kontrol edildi.
Kontrol edilen araç sürücülerinin 794’ü ile ilgili ileri işleme gidildiği kaydedildi.
Açıklamada, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 226’sı süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli ve 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 96’sı seyrüsefer ruhsatsız,15’i sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü, 125’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 142’si de diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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