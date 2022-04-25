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1 haftada 14 yangın, 252 bin TL hasar

Ülkede 18 – 24 Nisan tarihleri arasında toplam 14 yangın ve yangınlar sonucunda 252 bin 250 TL’lik hasar meydana geldi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:30
1 haftada 14 yangın, 252 bin TL hasar

Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri ‘temizlik maksadıyla yakma, kısa devre ve elektrikle çalışan cihazların aşırı ısınması’ olarak gösterildi.
  

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Hususi servis olayları ise, aracın makine bölümünde, bodrum katında sütun ara boşluğunda, evin yağmur gider borusunda ve ağacın üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, reklâm panosu içerisinde mahsur kalan güvercinin kurtarılması, dairenin balkonunda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ile Değirmenlik İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Güzelyurt Barış İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.


 

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Son Güncelleme: 25.04.2022 15:54
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