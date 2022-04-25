1 haftada 14 yangın, 252 bin TL hasar

Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri ‘temizlik maksadıyla yakma, kısa devre ve elektrikle çalışan cihazların aşırı ısınması’ olarak gösterildi.
Son Güncelleme: 25.04.2022 15:54
Ülkede 18 – 24 Nisan tarihleri arasında toplam 14 yangın ve yangınlar sonucunda 252 bin 250 TL’lik hasar meydana geldi.
Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri ‘temizlik maksadıyla yakma, kısa devre ve elektrikle çalışan cihazların aşırı ısınması’ olarak gösterildi.