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1 haftada 12 yangın çıktı

Ülke genelinde son bir haftada 12 yangın çıktı, 12 hususi servis olayı meydana geldi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 17:15
1 haftada 12 yangın çıktı

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Kasım tarihleri arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, sirayet, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aşırı yüklemeden dolayı trafo merkezinde elektrik akımını besleyen kablonun kopması, araçların motor bölümündeki elektrik aksamlarında oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar.

Hususi servis olayları ise, meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsın kurtarılması,  ralli ve drag yarışlarında yangın riskine karşı tedbirler alınması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen koyun ve köpeklerin kurtarılması, trafik kazası ve yangın sonucu hayatını kaybeden şahısların Lefkoşa Devlet Hastanesin morguna sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

Yangınlarda  35 bin 820 TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Söz konusu dönemde  Gazimağusa’da 6, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta 2’şer, Girne ve İskele’de 1’er yangın çıktı.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 17:40
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