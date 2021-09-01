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1 haftada 1110 vaka; 12 ölüm

01 Eylül 2021 Çarşamba 17:30
1 haftada 1110 vaka; 12 ölüm

EN FAZLA VAKA 30 - 39 YAŞ ARASI, EN AZ VAKA İSE 70 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERDE RASTLANDI
R DEĞERİ 2,00’YE YÜKSELDİ
KKTC GENELİ “KIRMIZI” RENK… EN ÇOK VAKA LEFKOŞA’DA
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı. 25 – 31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 913’ü yerel 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.
Bir haftada Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerden en genci 58 yaşında kadın, en yaşlısı ise 101 yaşında kadın olarak kayıtlara geçti. 
Rapora göre, dün itibarıyla 2126 aktif vaka varken, vakalardan 135’i hastanede tedavi görüyor. Hastanedeki vakalardan 116’sı serviste,  19’u ise yoğun bakımda bulunuyor.
7 günlük ortalama vakaların hastaneye yatış oranının yüzde 5,76 olarak gösterildiği rapora göre, ortalama taburculuk süresi 13,7 gün olarak aktarıldı.
En fazla vakaya 30 - 39 yaş arası kişilerde rastlandı. 30 - 39 yaş arasında 287 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 20-29 yaş arası 248 kişi takip etti. En az vaka ise 70 yaş üzerinde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 33 kişi hastalığa yakalandı.
R DEĞERİ 2,00’YE YÜKSELDİ
Rapora göre, virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R değerinde de yükseliş var. Mart’ta 0,40, Nisan’da 0,50, Mayıs’ta 0,80, Haziran’da 1,20 ve Temmuz’da 1,60 olarak görülen R değeri, Ağustos ayında 2,00'ye çıktı.
Rapora göre, bir haftada Lefkoşa’da 488, Girne’de 294, Gazimağusa’da 219, Güzelyurt’ta 39, İskele’de 25 ve Lefke’de 20 vaka tespit edildi. 25 vaka ise yurt dışından geldi. Toplamda 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.
LEFKOŞA EN RİSKLİ BÖLGE…
KKTC genelinin, çok yüksek riskli anlamında olan “kırmızı” renkte gösterildiği raporda, 100.000 kişide 54,6 ortalama günlük vaka sayısı ile Başkent Lefkoşa en riskli bölge olarak görülüyor. Lefkoşayı, 100.000 kişide 43,7 ortalama günlük vaka sayısı ile Girne ve 100.000 kişide 34,0 ortalama günlük vaka sayısı ile Gazimağusa takip ediyor.
Raporda, vakaların ilçelere göre dağılımına da yer verildi.
 

COVİD-19 HAFTALIK SALGIN RAPORU EKTEDİR
 

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ
COVID-19 HAFTALIK SALGIN RAPORU


25.08.2021 – 31.08.2021
 
 

ÖZET


25.08.2021 - 31.08.2021 (7 gün):
    Tespit edilen toplam vaka n: 1110
    Tespit edilen yerel vaka n: 913
    Tespit edilen temaslı yerel vakalar n: 172
    Tespit edilen yurdışından gelmiş olan vaka n: 25
    Ölüm n: 12
76    ERKEK
72    KADIN
75    ERKEK
80    KADIN
91    ERKEK
89    KADIN
74    ERKEK
73    KADIN
58    KADIN
101    KADIN
73    ERKEK
86    ERKEK

    100.000 kişide ölüm sayısı 3,14
    KKTC CFR (genel): %0,44
    Yapılan toplam test sayısı; 108.688
    1000 kişide test sayısı; 283,90
    100.000 kişide vaka sayısı; 290,58
    Test pozitiflik oranı; %1,02
    100.000 kişide ortalama günlük vaka sayısı 41,4
    Uluslararası seyahatlerde hesaplanmış kişi başı risk katkısı; %0,19
    31.08.2021 tarihinde aktif vaka; n: 2126
    31.08.2021 tarihinde hastanede tedavi gören; n: 135
•    Serviste tedavi edilen kişi; n: 116
•    Yoğun bakımda tedavi gören kişi; n: 19

S/N    Cinsiyet    Yaş    Süre    Durumu    S/N    Cinsiyet    Yaş    Süre    Durumu
1    Kadın    29    28 gün    entübe    11    Erkek    58    5 gün    highflow
2    Kadın    42    24 gün    entübe    12    Erkek    56    5 gün    nasal O2
3    Erkek    50    15 gün    highflow    13    Kadın    93    4 gün    highflow
4    Erkek    63    13 gün    entübe    14    Erkek    67    2 gün    highflow
5    Kadın    71    8 gün    entübe    15    Kadın    70    2 gün    highflow
6    Erkek    64    8 gün    entübe    16    Erkek    74    1 gün    highflow
7    Erkek    86    8 gün    highflow    17    Kadın    88    1 gün    highflow
8    Erkek    83    6 gün    entübe    18    Erkek    92    0 gün    highflow
9    Erkek    85    6 gün    highflow    19    Kadın    72    0 gün    nasal O2
10    Kadın    76    6 gün    highflow    
 

 
 


VAKA YAŞ DAĞILIMLARI (25.08.2021 – 31.08.2021)

    KADIN    ERKEK    Toplam
70 yaş ve üzeri    20    13    33
60-69 yaş    20    25    45
50-59 yaş    34    48    82
40-49 yaş    85    90    175
30-39 yaş    104    183    287
20-29 yaş    92    156    248
10-19 yaş    69    86    155
0-9 yaş    52    33    85
Toplam    476    634    1110


 

TABLOLAR


TARİH    TEST SAYISI    TOPLAM VAKA    YEREL VAKA    TEMASLI VAKA    YURTDIŞI VAKA    TEST (+) %    VAKA/ 100000
20.10.2020    11.710    50    13    6    31    0,43%    13,09
27.10.2020    12.413    54    32    3    19    0,44%    14,14
03.11.2020    11.483    25    3    4    18    0,22%    6,54
10.11.2020    9.895    35    0    2    33    0,35%    9,16
17.11.2020    10.747    26    7    0    19    0,24%    6,81
24.11.2020    8.956    56    15    2    39    0,63%    14,66
01.12.2020    9.656    67    3    7    57    0,69%    17,54
08.12.2020    12.125    74    21    2    51    0,61%    19,37
15.12.2020    10.546    92    34    15    43    0,87%    24,08
22.12.2020    16.245    138    74    17    47    0,85%    36,13
29.12.2020    20.420    106    68    26    12    0,52%    27,75
05.01.2021    12.844    153    89    46    18    1,19%    40,05
12.01.2021    18.273    118    86    19    13    0,65%    30,89
19.01.2021    15.139    134    107    17    10    0,89%    35,08
26.01.2021    16.612    165    136    25    4    0,99%    43,19
02.02.2021    22.547    324    260    53    11    1,44%    84,82
09.02.2021    36.778    451    348    95    8    1,23%    118,06
16.02.2021    34.209    220    146    68    6    0,64%    57,59
23.02.2021    34.552    142    88    34    20    0,41%    37,17
02.03.2021    38.814    244    168    42    34    0,63%    63,87
09.03.2021    40.731    172    117    38    17    0,42%    45,03
16.03.2021    42.893    212    148    37    27    0,49%    55,50
23.03.2021    49.966    254    191    50    13    0,51%    66,49
30.03.2021    50.441    239    132    87    20    0,47%    62,57
06.04.2021    49.826    355    302    40    13    0,71%    92,93
13.04.2021    56.201    466    368    79    19    0,83%    121,99
20.04.2021    55.075    479    395    58    26    0,87%    125,39
27.04.2021    57.512    472    378    76    18    0,82%    123,56
04.05.2021    59.455    322    245    63    14    0,54%    84,29
11.05.2021    58.653    287    199    74    14    0,49%    75,13
18.05.2021    49.212    209    157    36    16    0,42%    54,71
25.05.2021    52.128    162    132    26    4    0,31%    42,41
01.06.2021    50.533    224    203    20    1    0,44%    58,64
08.06.2021    55.628    113    86    21    6    0,20%    29,58
15.06.2021    57.259    163    112    39    12    0,28%    42,67
22.06.2021    60.244    195    175    15    5    0,32%    51,05
29.06.2021    62.210    248    205    37    6    0,40%    64,92
06.07.2021    65.077    439    353    66    20    0,67%    114,92
13.07.2021    113.229    784    659    104    15    0,69%    205,24
20.07.2021    115.428    811    678    112    21    0,70%    212,30
27.07.2021    116.542    943    781    131    31    0,81%    246,86
03.08.2021    129.903    863    720    114    29    0,66%    225,92
10.08.2021    108.240    899    747    123    28    0,83%    235,34
17.08.2021    109.422    1259    1152    86    21    1,15%    329,58

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24.08.2021    119.751    1258    1066    164    28    1,05%    329,32
31.08.2021    108.688    1110    913    172    25    1,02%    290,58
 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
    24.08.2021    31.08.2021    Değişim
Toplam vaka sayısı    1.258    1.110    -11,76%
Yerel vaka sayısı    1.066    913    -14,35%
Karantinada pozitifleşen    164    172    4,88%
Yurtdışı vaka    28    25    -10,71%
100.000 de vaka sayısı    329,32    290,58    -11,76%
100.000 de yerel vaka sayısı    278,45    238,48    -14,35%
Test sayısı    119.751    108.688    -9,24%
Test pozitiflik oranı    1,05%    1,02%    -2,86%
Hastanede tedavi gören    107    116    8,41%
Yoğun bakımda tedavi gören    14    19    35,71%
Yoğun bakım oranı    0,71%    0,89%    25,35%
Aktif vaka sayısı    2204    2126    -3,54%
Kaybedilen vaka sayısı    6    12    100,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
    24.08.2021    31.08.2021    Değişim
KKTC GENELİ    46,9    41,4    -11,73%
LEFKOŞA    61,0    54,6    -10,49%
GAZİMAĞUSA    42,3    34,0    -19,62%
GİRNE    46,9    43,7    -6,82%
İSKELE    16,8    12,3    -26,79%
GÜZELYURT    26,2    23,2    -11,45%
LEFKE    20,3    20,3    0,00%


TARİH    R  DEĞERİ
Eki.20    0,50
Kas.20    0,40
Ara.20    0,60
Oca.21    1,20
Şub.21    1,30
Mar.21    0,40
Nis.21    0,50
May.21    0,80
Haz.21    1,20
Tem.21    1,60
Ağu.21    2,00
 

RİSK ANALİZLERİ


KKTC BÖLGESEL RİSK HARİTASI;

    HAFTALIK: 100.000 KİŞİDE 7 GÜNLÜK TOPLAM VAKA SAYISI
    GÜNLÜK : 100.000 KİŞİDE ORTALAMA GÜNLÜK VAKA SAYISI
    “n”    : TOPLAM VAKA SAYISI
 

BÖLGELER


LEFKOŞA ;

ÇAĞLAYAN / SURLAR İÇİ    137
GÖNYELİ / YENİKENT    68
KÜÇÜKKAYMAKLI    40
MERKEZ    33
GÖÇMENKÖY / TAŞKINKÖY    31
ORTAKÖY    28
MARMARA BÖLGESİ    26
HAMİTKÖY    23
YENİŞEHİR    22
KÖŞKLÜÇİFTLİK / KUMSAL    17
HASPOLAT    13
DEĞİRMENLİK / DEMİRHAN / MİNARELİKÖY    12
KERMİYA    10
KIZILBAŞ    8
ALAYKÖY    6
AKINCILAR    5
SANAYİ BÖLGESİ    4
BALIKESİR / MERİÇ    3
YILMAZKÖY    1
KANLIKÖY    1

GİRNE ;

GİRNE MERKEZ    154
ALSANCAK    28
DİKMEN / AĞIRDAĞ / BOĞAZKÖY    20
LAPTA / KARŞIYAKA    18
KARAOĞLANOĞLU / EDREMİT    16
ÇATALKÖY    15
KARAKUM    13
ZEYTİNLİK    11
DOĞANKÖY    8
OZANKÖY    6
ESENTEPE    3
BEYLERBEYİ    1
TAŞKENT    1
AKDENİZ    1
 
GAZİMAĞUSA ;

GAZİMAĞUSA MERKEZ    172
YENİ BOĞAZİÇİ    11
ASLANKÖY    8
TUZLA    6
AKDOĞAN / VADİLİ    4
PAŞAKÖY    4
BEYARMUDU    3
MORMENEKŞE    2
ÇAYÖNÜ    1
DÖRTYOL    1
GEÇİTKALE    1
SERDARLI    1
GÖRNEÇ    1
GÜVERCİNLİK    1
MALLIDAĞ    1
KÜÇÜK ERENKÖY    1

GÜZELYURT ;

GÜZELYURT MERKEZ    24
KALKANLI    5
YAYLA    4
BOSTANCI    2
AKÇAY    2
ŞAHİNLER    1
MEVLEVİ    1

İSKELE ;

MERKEZ    12
DİPKARPAZ    5
BAFRA    3
BOĞAZ    2
BÜYÜKKONUK    2
AVTEPE    1
 
LEFKE ;

MERKEZ    9
GEMİKONAĞI    5
YEŞİLIRMAK    3
BADEMLİKÖY    1
CENGİZKÖY    1
DOĞANCI    1
 

REFERANSLAR


    https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/
    https://globalepidemics.org/key-metrics-for-covid-suppression/
    Risk assessment tool to inform mitigation measures for international travel in the context of COVID-19.
    KKTC Devlet İstatistik Kurumu 2020 nüfus Projeksiyonu
    https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
    https://iddynamicsjhu.shinyapps.io/contessa/
 

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Son Güncelleme: 02.09.2021 01:10
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