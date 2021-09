1 haftada 1110 vaka; 12 ölüm

EN FAZLA VAKA 30 - 39 YAŞ ARASI, EN AZ VAKA İSE 70 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERDE RASTLANDI

R DEĞERİ 2,00’YE YÜKSELDİ

KKTC GENELİ “KIRMIZI” RENK… EN ÇOK VAKA LEFKOŞA’DA

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı. 25 – 31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 913’ü yerel 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

Bir haftada Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerden en genci 58 yaşında kadın, en yaşlısı ise 101 yaşında kadın olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, dün itibarıyla 2126 aktif vaka varken, vakalardan 135’i hastanede tedavi görüyor. Hastanedeki vakalardan 116’sı serviste, 19’u ise yoğun bakımda bulunuyor.

7 günlük ortalama vakaların hastaneye yatış oranının yüzde 5,76 olarak gösterildiği rapora göre, ortalama taburculuk süresi 13,7 gün olarak aktarıldı.

En fazla vakaya 30 - 39 yaş arası kişilerde rastlandı. 30 - 39 yaş arasında 287 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 20-29 yaş arası 248 kişi takip etti. En az vaka ise 70 yaş üzerinde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 33 kişi hastalığa yakalandı.

R DEĞERİ 2,00’YE YÜKSELDİ

Rapora göre, virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R değerinde de yükseliş var. Mart’ta 0,40, Nisan’da 0,50, Mayıs’ta 0,80, Haziran’da 1,20 ve Temmuz’da 1,60 olarak görülen R değeri, Ağustos ayında 2,00'ye çıktı.

Rapora göre, bir haftada Lefkoşa’da 488, Girne’de 294, Gazimağusa’da 219, Güzelyurt’ta 39, İskele’de 25 ve Lefke’de 20 vaka tespit edildi. 25 vaka ise yurt dışından geldi. Toplamda 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

LEFKOŞA EN RİSKLİ BÖLGE…

KKTC genelinin, çok yüksek riskli anlamında olan “kırmızı” renkte gösterildiği raporda, 100.000 kişide 54,6 ortalama günlük vaka sayısı ile Başkent Lefkoşa en riskli bölge olarak görülüyor. Lefkoşayı, 100.000 kişide 43,7 ortalama günlük vaka sayısı ile Girne ve 100.000 kişide 34,0 ortalama günlük vaka sayısı ile Gazimağusa takip ediyor.

Raporda, vakaların ilçelere göre dağılımına da yer verildi.



COVİD-19 HAFTALIK SALGIN RAPORU EKTEDİR



BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ

COVID-19 HAFTALIK SALGIN RAPORU



25.08.2021 – 31.08.2021





ÖZET



25.08.2021 - 31.08.2021 (7 gün):

 Tespit edilen toplam vaka n: 1110

 Tespit edilen yerel vaka n: 913

 Tespit edilen temaslı yerel vakalar n: 172

 Tespit edilen yurdışından gelmiş olan vaka n: 25

 Ölüm n: 12

76 ERKEK

72 KADIN

75 ERKEK

80 KADIN

91 ERKEK

89 KADIN

74 ERKEK

73 KADIN

58 KADIN

101 KADIN

73 ERKEK

86 ERKEK

 100.000 kişide ölüm sayısı 3,14

 KKTC CFR (genel): %0,44

 Yapılan toplam test sayısı; 108.688

 1000 kişide test sayısı; 283,90

 100.000 kişide vaka sayısı; 290,58

 Test pozitiflik oranı; %1,02

 100.000 kişide ortalama günlük vaka sayısı 41,4

 Uluslararası seyahatlerde hesaplanmış kişi başı risk katkısı; %0,19

 31.08.2021 tarihinde aktif vaka; n: 2126

 31.08.2021 tarihinde hastanede tedavi gören; n: 135

• Serviste tedavi edilen kişi; n: 116

• Yoğun bakımda tedavi gören kişi; n: 19

S/N Cinsiyet Yaş Süre Durumu S/N Cinsiyet Yaş Süre Durumu

1 Kadın 29 28 gün entübe 11 Erkek 58 5 gün highflow

2 Kadın 42 24 gün entübe 12 Erkek 56 5 gün nasal O2

3 Erkek 50 15 gün highflow 13 Kadın 93 4 gün highflow

4 Erkek 63 13 gün entübe 14 Erkek 67 2 gün highflow

5 Kadın 71 8 gün entübe 15 Kadın 70 2 gün highflow

6 Erkek 64 8 gün entübe 16 Erkek 74 1 gün highflow

7 Erkek 86 8 gün highflow 17 Kadın 88 1 gün highflow

8 Erkek 83 6 gün entübe 18 Erkek 92 0 gün highflow

9 Erkek 85 6 gün highflow 19 Kadın 72 0 gün nasal O2

10 Kadın 76 6 gün highflow









VAKA YAŞ DAĞILIMLARI (25.08.2021 – 31.08.2021)

KADIN ERKEK Toplam

70 yaş ve üzeri 20 13 33

60-69 yaş 20 25 45

50-59 yaş 34 48 82

40-49 yaş 85 90 175

30-39 yaş 104 183 287

20-29 yaş 92 156 248

10-19 yaş 69 86 155

0-9 yaş 52 33 85

Toplam 476 634 1110





TABLOLAR



TARİH TEST SAYISI TOPLAM VAKA YEREL VAKA TEMASLI VAKA YURTDIŞI VAKA TEST (+) % VAKA/ 100000

20.10.2020 11.710 50 13 6 31 0,43% 13,09

27.10.2020 12.413 54 32 3 19 0,44% 14,14

03.11.2020 11.483 25 3 4 18 0,22% 6,54

10.11.2020 9.895 35 0 2 33 0,35% 9,16

17.11.2020 10.747 26 7 0 19 0,24% 6,81

24.11.2020 8.956 56 15 2 39 0,63% 14,66

01.12.2020 9.656 67 3 7 57 0,69% 17,54

08.12.2020 12.125 74 21 2 51 0,61% 19,37

15.12.2020 10.546 92 34 15 43 0,87% 24,08

22.12.2020 16.245 138 74 17 47 0,85% 36,13

29.12.2020 20.420 106 68 26 12 0,52% 27,75

05.01.2021 12.844 153 89 46 18 1,19% 40,05

12.01.2021 18.273 118 86 19 13 0,65% 30,89

19.01.2021 15.139 134 107 17 10 0,89% 35,08

26.01.2021 16.612 165 136 25 4 0,99% 43,19

02.02.2021 22.547 324 260 53 11 1,44% 84,82

09.02.2021 36.778 451 348 95 8 1,23% 118,06

16.02.2021 34.209 220 146 68 6 0,64% 57,59

23.02.2021 34.552 142 88 34 20 0,41% 37,17

02.03.2021 38.814 244 168 42 34 0,63% 63,87

09.03.2021 40.731 172 117 38 17 0,42% 45,03

16.03.2021 42.893 212 148 37 27 0,49% 55,50

23.03.2021 49.966 254 191 50 13 0,51% 66,49

30.03.2021 50.441 239 132 87 20 0,47% 62,57

06.04.2021 49.826 355 302 40 13 0,71% 92,93

13.04.2021 56.201 466 368 79 19 0,83% 121,99

20.04.2021 55.075 479 395 58 26 0,87% 125,39

27.04.2021 57.512 472 378 76 18 0,82% 123,56

04.05.2021 59.455 322 245 63 14 0,54% 84,29

11.05.2021 58.653 287 199 74 14 0,49% 75,13

18.05.2021 49.212 209 157 36 16 0,42% 54,71

25.05.2021 52.128 162 132 26 4 0,31% 42,41

01.06.2021 50.533 224 203 20 1 0,44% 58,64

08.06.2021 55.628 113 86 21 6 0,20% 29,58

15.06.2021 57.259 163 112 39 12 0,28% 42,67

22.06.2021 60.244 195 175 15 5 0,32% 51,05

29.06.2021 62.210 248 205 37 6 0,40% 64,92

06.07.2021 65.077 439 353 66 20 0,67% 114,92

13.07.2021 113.229 784 659 104 15 0,69% 205,24

20.07.2021 115.428 811 678 112 21 0,70% 212,30

27.07.2021 116.542 943 781 131 31 0,81% 246,86

03.08.2021 129.903 863 720 114 29 0,66% 225,92

10.08.2021 108.240 899 747 123 28 0,83% 235,34

17.08.2021 109.422 1259 1152 86 21 1,15% 329,58



24.08.2021 119.751 1258 1066 164 28 1,05% 329,3231.08.2021 108.688 1110 913 172 25 1,02% 290,58

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

24.08.2021 31.08.2021 Değişim

Toplam vaka sayısı 1.258 1.110 -11,76%

Yerel vaka sayısı 1.066 913 -14,35%

Karantinada pozitifleşen 164 172 4,88%

Yurtdışı vaka 28 25 -10,71%

100.000 de vaka sayısı 329,32 290,58 -11,76%

100.000 de yerel vaka sayısı 278,45 238,48 -14,35%

Test sayısı 119.751 108.688 -9,24%

Test pozitiflik oranı 1,05% 1,02% -2,86%

Hastanede tedavi gören 107 116 8,41%

Yoğun bakımda tedavi gören 14 19 35,71%

Yoğun bakım oranı 0,71% 0,89% 25,35%

Aktif vaka sayısı 2204 2126 -3,54%

Kaybedilen vaka sayısı 6 12 100,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI

24.08.2021 31.08.2021 Değişim

KKTC GENELİ 46,9 41,4 -11,73%

LEFKOŞA 61,0 54,6 -10,49%

GAZİMAĞUSA 42,3 34,0 -19,62%

GİRNE 46,9 43,7 -6,82%

İSKELE 16,8 12,3 -26,79%

GÜZELYURT 26,2 23,2 -11,45%

LEFKE 20,3 20,3 0,00%



TARİH R DEĞERİ

Eki.20 0,50

Kas.20 0,40

Ara.20 0,60

Oca.21 1,20

Şub.21 1,30

Mar.21 0,40

Nis.21 0,50

May.21 0,80

Haz.21 1,20

Tem.21 1,60

Ağu.21 2,00



RİSK ANALİZLERİ



KKTC BÖLGESEL RİSK HARİTASI;

 HAFTALIK: 100.000 KİŞİDE 7 GÜNLÜK TOPLAM VAKA SAYISI

 GÜNLÜK : 100.000 KİŞİDE ORTALAMA GÜNLÜK VAKA SAYISI

 “n” : TOPLAM VAKA SAYISI



BÖLGELER



LEFKOŞA ;

ÇAĞLAYAN / SURLAR İÇİ 137

GÖNYELİ / YENİKENT 68

KÜÇÜKKAYMAKLI 40

MERKEZ 33

GÖÇMENKÖY / TAŞKINKÖY 31

ORTAKÖY 28

MARMARA BÖLGESİ 26

HAMİTKÖY 23

YENİŞEHİR 22

KÖŞKLÜÇİFTLİK / KUMSAL 17

HASPOLAT 13

DEĞİRMENLİK / DEMİRHAN / MİNARELİKÖY 12

KERMİYA 10

KIZILBAŞ 8

ALAYKÖY 6

AKINCILAR 5

SANAYİ BÖLGESİ 4

BALIKESİR / MERİÇ 3

YILMAZKÖY 1

KANLIKÖY 1

GİRNE ;

GİRNE MERKEZ 154

ALSANCAK 28

DİKMEN / AĞIRDAĞ / BOĞAZKÖY 20

LAPTA / KARŞIYAKA 18

KARAOĞLANOĞLU / EDREMİT 16

ÇATALKÖY 15

KARAKUM 13

ZEYTİNLİK 11

DOĞANKÖY 8

OZANKÖY 6

ESENTEPE 3

BEYLERBEYİ 1

TAŞKENT 1

AKDENİZ 1



GAZİMAĞUSA ;

GAZİMAĞUSA MERKEZ 172

YENİ BOĞAZİÇİ 11

ASLANKÖY 8

TUZLA 6

AKDOĞAN / VADİLİ 4

PAŞAKÖY 4

BEYARMUDU 3

MORMENEKŞE 2

ÇAYÖNÜ 1

DÖRTYOL 1

GEÇİTKALE 1

SERDARLI 1

GÖRNEÇ 1

GÜVERCİNLİK 1

MALLIDAĞ 1

KÜÇÜK ERENKÖY 1

GÜZELYURT ;

GÜZELYURT MERKEZ 24

KALKANLI 5

YAYLA 4

BOSTANCI 2

AKÇAY 2

ŞAHİNLER 1

MEVLEVİ 1

İSKELE ;

MERKEZ 12

DİPKARPAZ 5

BAFRA 3

BOĞAZ 2

BÜYÜKKONUK 2

AVTEPE 1



LEFKE ;

MERKEZ 9

GEMİKONAĞI 5

YEŞİLIRMAK 3

BADEMLİKÖY 1

CENGİZKÖY 1

DOĞANCI 1



REFERANSLAR



 https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/

 https://globalepidemics.org/key-metrics-for-covid-suppression/

 Risk assessment tool to inform mitigation measures for international travel in the context of COVID-19.

 KKTC Devlet İstatistik Kurumu 2020 nüfus Projeksiyonu

 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html

 https://iddynamicsjhu.shinyapps.io/contessa/