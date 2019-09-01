1 Eylül Dünya Barış günü mesajları

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dünya Barış Günü’nde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Lute’un liderlerle görüştüğüne dikkat çeken Erhürman, “Dileğimiz, bu görüşmelerde, federasyonun temel parametrelerinden biri olan siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaktan tamamen çıkarıldığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin yol haritasının belirlenmesi” dedi.

Erhürman, günü kurtarmaya yönelik dar görüşlü taktiklerle zaman kazanacağım derken bugünkü ve gelecek kuşakların çok değerli zamanlarından çalmaya değil, adada, bölgede ve dünyada kalıcı barışa, gençlerin geleceklerini belirlerken önlerini görebilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve barış için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Halkın Partisi de, partinin sosyal medya hesabından 1 Eylül mesajı yayımladı.

80 yıl önce bugün, Alman ordularının Polonya'yı işgal ederek, tarihin en kanlı savaşını başlattığına dikkat çekilen mesajda, “İnsanlık sadece teknik anlamda ‘savaş’lardan değil, aynı zamanda çok farklı şekillerde karşımıza çıkan silahlı çatışmalardan, şiddetten ve bunlara bağlı yaşanmış acılardan ders almak zorundadır. Savaş yerine barış, çatışma yerine işbirliği konularak gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak hepimizin görevidir” ifadeleri kullanıldı.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, tüm halkların barış içinde yaşayacağı, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Kıbrıs ve dünya özleminde olduklarını belirtti.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nün bu yıl Kıbrıs sorunu bağlamında çok kritik bir dönemde kutlandığını kaydeden Hızal, Kıbrıs’taki tüm barışseverlerin, barış gönüllülerinin sürece desteğinin her zamankinden çok daha önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

yayımladığı mesajda savaşlara karşı barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizdi ve barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Birleşik Kıbrıs Partisi ise, tüm dünya ve ülkenin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla bazı belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri de mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, insanlığın; dünyanın farklı bölgelerinde halen savaşlar ve terör eylemleri yüzünden acılar yaşadığına işaret ederek, tüm dünya üzerinde huzur ve güvenin hakim olduğu, barış dolu yarınlar temenni etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de mesajında; insanların güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşaması, din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan, hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında barışın önemine işaret etti.

“Turizm yolu barış, kardeşlik ve kalkınma yoludur” diyen Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ise, bu sektörün gelişiminin yalnızca ekonomi açısından değil, dünya barışı açısından da önem taşıdığının altını çizdi.

Kuir Kıbrıs Derneği de, toplumsal barış için, eşit, özgür ve bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir dünya için, herkesi mücadele etmeye çağırdı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, savaşın ve göçün acılarını yaşayan Kıbrıslı Türklerin, barış ortamının kıymetini çok iyi bildiğini ifade ederek, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini kaydetti.