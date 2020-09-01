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1 Eylül Dünya Barış Günü

YKP: “BARIŞ, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TEK SEÇENEK”

01 Eylül 2020 Salı 15:03
1 Eylül Dünya Barış Günü
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YKP: “BARIŞ, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TEK SEÇENEK”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), barışın, işgaller ve savaşlar karşısında insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunu belirterek, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

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YKP Sekretaryası, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugün bölgenin savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumunda olduğu savunularak, “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de bölgede süren savaşların parçasıyız” denildi.

Mesajda şu ifadeler yer verildi:

“Kıbrıs’taki Türk politikasının son 60 yıldaki kapsayan dönemdeki adı Kıbrıs istirdat projesidir ve irredantizmin ta kendisidir. Bu politikanın devamı, Maraş’ın da istirdatı için bazıları harekete geçti, bu irredantizmdir ve 2. Dünya savaşının çıkmasının en önemli nedenlerinden biriydi, irredantizm savaştır, savaşa karşı çıkmadan barış için mücadele edilemez”

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:21
Anahtar Kelimeler:
YKP
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