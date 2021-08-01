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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

01 Ağustos 2021 Pazar 12:11
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

MUKAVEMET YOL KOŞUSU DÜZENLENDİ

Bugün saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayan 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verildi..

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ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULDU

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunuldu. Bu çerçevede, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise bu akşam saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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