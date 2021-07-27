banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek babayiğit var mı?
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek...
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:00
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan kutlama etkinlikleri 1 Ağustos’a kadar sürecek. Bu kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak. 

MUKAVEMET YOL KOŞUSU
1 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek. 

ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK
Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. 

banner341
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. 

 

banner360
Son Güncelleme: 27.07.2021 14:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Usar, Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda yemin etti
Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Usar, Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda yemin etti
UKÜ dört ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
UKÜ dört ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti
Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti
“GAÜ Q10 Fitness” sağlıklı yaşam için sizleri bekliyor
“GAÜ Q10 Fitness” sağlıklı yaşam için sizleri bekliyor
KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı
KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan açıklama
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan açıklama
SÜTEK'ten açıklama
SÜTEK'ten açıklama
Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!
Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!
Eroğlu’ndan Maraş konusunda açıklama…
Eroğlu’ndan Maraş konusunda açıklama…
Gürcafer: “Öncelik insan hayatını tehdit eden okul binaları olmalı”
Gürcafer: “Öncelik insan hayatını tehdit eden okul binaları olmalı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim