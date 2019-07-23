banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102838
ALTIN
261.230
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.0817
EURO
6.3452
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinliklerle kutlanacak

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinliklerle kutlanacak

23 Temmuz 2019 Salı 11:55
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinliklerle kutlanacak

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ 25 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR                                      

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 448’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, kutlama etkinlikleri 25 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 1 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak.

Bu kapsamda 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

banner317
MUKAVEMET KOŞUSU

1 Ağustos saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verilecek.

Etkinlikler çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Son Güncelleme: 23.07.2019 15:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Programı öğretim hayatına başlıyor
DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Programı öğretim hayatına başlıyor
Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”
Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”
Takla atarak tavanı üzerinde durdu: 2 yaralı
Takla atarak tavanı üzerinde durdu: 2 yaralı
Çavuşoğlu Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti
Çavuşoğlu Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti
Girne Belediye Orkestrası İlk Konserini Perşembe Akşamı Veriyor
Girne Belediye Orkestrası İlk Konserini Perşembe Akşamı Veriyor
Bakandan son nokta!
Bakandan son nokta!
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Atakan: “Ercan Havalimanı 2018’i 4 milyon artı yolcuyla kapattı”
Atakan: “Ercan Havalimanı 2018’i 4 milyon artı yolcuyla kapattı”
Hükümet “2019 Reform Eylem Planı”nı açıkladı
Hükümet “2019 Reform Eylem Planı”nı açıkladı
YDP: “Ekonomik protokolün imzalanması önemli bir adım”
YDP: “Ekonomik protokolün imzalanması önemli bir adım”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim