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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği’nden Mesaj

“KIBRIS TÜRK HALKI DÜN OLDUĞU GİBİ BU GÜN DE YAŞANAN HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA KARŞI GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği’nden Mesaj

“KIBRIS TÜRK HALKI DÜN OLDUĞU GİBİ BU GÜN DE YAŞANAN HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA KARŞI GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği’nden Mesaj

“KIBRIS TÜRK HALKI DÜN OLDUĞU GİBİ BU GÜN DE YAŞANAN HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA KARŞI GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”
Lefkoşa, 31 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk halkının, dün olduğu gibi bugün de yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı geleceğe umutla baktığını kaydetti. 
Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, geçmişi acılar içinde geçen insanların, verdikleri mücadelenin 1974 yılında nihayete ulaştığını ve 1 Ağustos 1976 yılında ise mensubu oldukları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun  gerçekleştiğine dikkat çekildi. 
Mesajda şu ifadelere yer verildi: 

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“Kıbrıs Türkü’nün tarihsel varoluş mücadelesi uğrunda her türlü fedakarlığı gösteren mücahit ve mücahidelerimizi selamlar, bu uğurda şehit düşenleri saygıyla anarız. 
Adamızda savaşsız 45 yıl geçmesi Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu mücadele sayesindedir. 1974 sonrası barış için verdiğimiz mücadele ise karşılık bulamamıştır. Daha iyi bir geleceğe ait umutlarımız, ekonomik olarak güçlü, her yönden güven veren barışçı bir çözüm ile hayat bulacaktır. 
Bu vesile ile, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızın 43’ncü yıl dönümünü kutlar, halkımıza  barış, huzur ve güven içerisinde daha güzel günler ve yarınlar dileriz.”
(TUĞ/ÖK) 

Son Güncelleme: 31.07.2019 15:01
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