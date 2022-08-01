banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu pusuda bekliyor...
Sucuoğlu pusuda bekliyor...
Unutulan cep telefonunu çaldı, tutuklandı
Unutulan cep telefonunu çaldı, tutuklandı
Ani ölüm: 55 yaşında hayatını kaybetti
Acı haber
Tatar: "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz."
Tatar: "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla...
Basamaklardan düşüp başından yaralandı, hayatını kaybetti
Ölüm sebebi otopsi sonucu belli...
banner404

1 Ağustos kutlanıyor… Lefkoşa’da tören düzenlendi

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:47
1 Ağustos kutlanıyor… Lefkoşa’da tören düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa’da kutlama törenleri düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Türk Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenlerde, şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, çelenkler sunuldu, konuşma yapıldı ve anıt özel defterleri imzalandı.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneleral Zorlu Topaloğlu’na, askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, muharip dernekler ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Kurmay Albay Ali Göçer, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıyan 1 Ağustos’un tarihçelerini anlatarak, bugün refah ve güven içinde yaşamalarının şehitler sayesinde olduğuna vurgu yaptı.  

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Atatürk Anıtı özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Adayı fetheden şanlı ordunun torunları Kıbrıs Türkü'nün varlığını koruyan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuranların evlatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekasının teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak huzurunuzdayız.

Bugün Kıbrıs’ın egemenliğine girmesinin 451. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46. kuruluş yıl dönümünde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz.

Son olarak garantörlük haklarını kullanan Anavatan, 1974 yılında Mehmetçik ile adaya barış ve huzur ortamını getirmesiyle gasp edilen haklarına ve özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü haklı davasını temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında çelikten bir duvar, yıkılmaz bir kale olarak durmaya devam edeceğiz. Topraklarımıza göz dikenleri def etmekte, ‘ölürsek şehit kalırsak gazi olmak’ temel düsturumuz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

Topaloğlu, Şehitler Anıtı özel defterine ise şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs’ın Türk egemenliğine girmesinin 451., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64., Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 46. kuruluş yıl dönümünde daha özgür ve mutlu olarak egemen eşit iki devlet anlayışı ile huzurunuzdayız.

Sizler, canlarınızı feda ederek, cumhuriyetimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağladınız. Kanlarınızla üzerinde yaşadığımız bu toprakların vatan olmasını sağlayan, bağımsızlığımızın timsali bayraklarımızı şafaklarda dalgalanmaya devam ettiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi ve sahiplerisiniz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yüce Türk milletinin kendisine verdiği vazifesi ve Anayasa ile yasalardan aldığı yetkilerle ebedi istirahatgahınız olan kutsal vatan topraklarını koruma görevini şehit olmada tereddüt göstermeden sonsuza dek yerine getirecektir.

Aziz şehitlerimiz, sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Altuğra’nın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…
Sağlık Bakanı Altuğra’nın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…
Kamu Yeterlik Sınavları yapıldı. Sonuçlar KHK’nın internet sitesinde
Kamu Yeterlik Sınavları yapıldı. Sonuçlar KHK’nın internet sitesinde
Sucuoğlu pusuda bekliyor...
Sucuoğlu pusuda bekliyor...
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Unutulan cep telefonunu çaldı, tutuklandı
Unutulan cep telefonunu çaldı, tutuklandı
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar “spor bilimlerinden %100’e varan burs imkanı”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar “spor bilimlerinden %100’e varan burs imkanı”
Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
Tarım Bakanı Oğuz’un, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…
Tarım Bakanı Oğuz’un, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…
Sucuoğlu’ndan 1 Ağustos mesajı: “ Bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir”
Sucuoğlu’ndan 1 Ağustos mesajı: “ Bu üç müstesna gün, Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ta varlık savaşının simgesi haline gelmiştir”
Atun: “Ekonomik akla uygun doğrular yapılmadığı sürece Kıbrıs Türk ekonomisinin doğru yola girmesi mümkün değildir”
Atun: “Ekonomik akla uygun doğrular yapılmadığı sürece Kıbrıs Türk ekonomisinin doğru yola girmesi mümkün değildir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim