1 ağır yaralı, 4 tutuklu

11.10.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin Gaziveren sahil şeridinde yaklaşarak, içerisinde bulunan göçmenlerin tekneden denize atlayarak sahile çıktıkları ve aralarında bulunan bir göçmenin tekneden atladığı sırada muhtemelen teknenin motor pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandığı tespit edilmiştir.

Toplam 6 erkek düzensiz göçmen tutuklanırken, olay sonucu ağır şekilde yaralanan bir erkek göçmen ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca, söz konusu düzensiz göçmenlerin, onaylanmış liman olmayan bir sahil şeridinden KKTC’ye kanunsuz olarak girişleride işbirliği yaptıkları tespit edilen 4 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.