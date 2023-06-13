Serbest piyasada saat 10.30 itibarıyla 25,30 TL'den alınan euro 25,83 TL'den satılıyor. 29,45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 29,95 TL olarak belirlendi.

8 Haziran talihlisi ikramiyesini aldı 8 Haziran talihlisi ikramiyesini aldı

Dolar ise 23,50 TL'den alınıp, 23,95 TL'den satılıyor.