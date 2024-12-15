TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanma faaliyetlerinin, Ada'daki hassas dengeye zarar verdiğini söyledi.

Bakan Güler, TC Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısında Kıbrıs konusunda, bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç elde edilemediğine işaret etti ve "Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da yaşananlar sonrası Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanma faaliyetleri, Ada'daki hassas dengeye zarar vermektedir." açıklamasında bulundu.

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında "Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası" anlaşması yapıldığını anımsatan Güler, bu tutumun ABD'nin Kıbrıs Adasına yönelik tarafsızlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Güler, "ABD'nin 2020 yılında aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını açıklaması da kabul edilemez bir durumdur. Ada'da tek ve kesin çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir." diye konuştu.