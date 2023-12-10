Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin iyi gitmesini temenni ettiklerini belirterek, güçlü bağların kurulmasında geç bile kaldıklarını ifade etti.

Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV’ye konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasının ardından KKTC’nin de gözlemci üye olarak bu oluşumda yer aldığını anımsattı; “Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür ifadesi ile başlayan gelişmeler hepimizi heyecanlandırmıştır” dedi.

Başkan Töre BM Güvenlik Konseyi’nin ciddi anlamda taraf tuttuğunu ve medet beklemenin doğru olmadığını söyledi.

Önceliklerinin aynı millete mensup olan devletlerden destek beklemek olduğunu ifaden eden Başkan Töre, dolaylı görüşmelerin yanında tanınma da beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 100 kişilik bir heyetle yakın zamanda Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Töre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmenin fevkalade bir gelişme olduğunu kaydetti.

Başkan Töre, Aliyev-Tatar görüşmesinin, hem Türk Devleti Teşkilatı üye ülkelerine, hem de bazı İslam ülkelerine örnek olacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde daha da ileri adımlar bekliyoruz bizler tek milletiz” dedi.

Töre, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk Milleti’nin kalesi olduğunu vurgulayarak, “KKTC milli devletimizdir, ileri bir nöbet yeridir ve Türk’üm diyen herkesindir. KKTC’yi yaşatmak hepimizin asli sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Töre, KKTC’nin 40’ıncı, Anavatan Türkiye’nin 100’üncü, Azerbaycan’ın da 105’inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydederek Türk milletinin asırlardır tarih sahnesinde yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Büyük Türk Hakanı Metehan”ın sözlerini hatırlatarak, nerede olursa olsun Türk devletlerinin yükselmesi için çalışacaklarını vurguladı.